В Санкт-Петербурге уроженец Беларуси удерживал на цепи 12-летнюю дочь

Согласно данным следствия, фигурант систематически наносил побои своей малолетней дочери. Кроме того, он ограничивал ее в приеме пищи, а также удерживал на цепи в комнате в коммунальной квартире, расположенной по проспекту Энтузиастов. В отношении мужчины завели уголовное дело по части 2 стать 117 Уголовного кодекса России — истязание. Его на два месяца отправили в СИЗО.