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В Санкт-Петербурге уроженец Беларуси удерживал на цепи 12-летнюю дочь

В СИЗО Санкт-Петербурга отправили уроженца Беларуси, удерживавшего на цепи 12-летнюю дочь.

Источник: Комсомольская правда

В Санкт-Петербурге 43-летний уроженец Витебской области удерживал на цепи 12-летнюю дочь, пишет «КП-Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

Согласно данным следствия, фигурант систематически наносил побои своей малолетней дочери. Кроме того, он ограничивал ее в приеме пищи, а также удерживал на цепи в комнате в коммунальной квартире, расположенной по проспекту Энтузиастов. В отношении мужчины завели уголовное дело по части 2 стать 117 Уголовного кодекса России — истязание. Его на два месяца отправили в СИЗО.