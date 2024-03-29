«Ее застрелили в вестибюле»: под Екатеринбургом простились с жертвой теракта в «Крокусе»

«Моя родная, моя милая сестренка. Ты меня воспитывала, ты была для меня второй мамой. Ты была мне лучшим другом, моей опорой и поддержкой. В минуты отчаяния я звонила тебе. И только ты помогала посмотреть мне на ситуацию под другим углом. Я пока не знаю, как мы будем без тебя. Но я обещаю, мы справимся. Я очень тебя люблю. И знаю, ты всегда будешь с нами. Помогать и наставлять», — написала на странице Натальи ее сестра Валентина.