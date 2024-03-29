«Ее застрелили в вестибюле»: под Екатеринбургом простились с жертвой теракта в «Крокусе»

В Верхней Пышме простились с Натальей Зудиной, убитой террористами 22 марта в «Крокус Сити Холл». Свердловчанка, как и сотни других мирных граждан, пришла на выступление группы «Пикник». По словам родных, Наталья была убита нелюдями в числе первых. Причиной смерти стало пулевое ранение в голову.
На данный момент известно о двух жительницах Среднего Урала, которые погибли в результате теракта. В начале нулевых Наталья окончила УрГЭУ, после чего перебралась жить в столицу. У женщины остался муж Дмитрий.
«Моя родная, моя милая сестренка. Ты меня воспитывала, ты была для меня второй мамой. Ты была мне лучшим другом, моей опорой и поддержкой. В минуты отчаяния я звонила тебе. И только ты помогала посмотреть мне на ситуацию под другим углом. Я пока не знаю, как мы будем без тебя. Но я обещаю, мы справимся. Я очень тебя люблю. И знаю, ты всегда будешь с нами. Помогать и наставлять», — написала на странице Натальи ее сестра Валентина.
Проводить в последний путь Наталью пришли полсотни человек. Из Москвы прилетел и ее муж Дмитрий. Жена звала его на концерт «Пикника», но он не смог пойти.
— Наталью застрелили в числе первых — в вестибюле, — рассказал друг семьи Алексей. — Она и меня звала. Но мне в «Крокусе» звук никогда не нравился. Мы были знакомы больше 20 лет. Не верится, что этого человека больше нет.
Прощание прошло в присутствии специалистов МЧС, которые оказывали родственникам психологическую помощь. Многие не могли сдержать слез.
— Она была душой компании. Светлым и добрым человеком, — вспоминают знакомые Натальи Зудиной.
Ранее «Комсомолка» рассказывала о 15-летнем герое «Крокуса» Исламе Халилове, который вывел более сотни людей из захваченного здания. По последней информации, в результате теракта погибли 143 человека. Спасатели продолжают разбор завалов. На данный момент под стражей находятся восемь фигурантов уголовного дела, обвиняемых в террористическом акте. Четверо из них — безжалостно расстреливали безоружных мужчин, женщин и детей.