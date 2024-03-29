В Симферополе «ползет» дорога: проезд ограничен

«По результатам проведенного обследования специалистами департамента городского хозяйства администрации города Симферополя на улице Бориса Хохлова (участок домов № 13 — 21) выявлены повреждения проезжей части, бортового камня, смещения и деформации склона дороги (подошвы и насыпи)», — объясняют причину в администрации.
В администрации уточняют, что запрет движения на данном участке действует с 29 марта. Информацию о снятии ограничений разместят дополнительно. Жителей и гостей столицы Крыма просят учитывать это при планировании маршрутов по городу.
Накануне движение было ограничено в Черноморском районе Крыма. Вода затопила участок дороги Межводное — Зайцево.