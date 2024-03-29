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В Новосибирске гражданин иностранного государства осужден за дачу взятки

Искитимский районный суд Новосибирской области вынес приговор по уголовному делу в отношении иностранного гражданина.

Источник: МК.RU Новосибирск

Его признают виновным по п. «б» ч. 4 ст. 291 Уголовного кодекса РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий, в крупном размере).

Отмечается, что в сентябре прошлого года виновный передал сотруднику полиции взятку в размере 200 тысяч руб. за прекращение уголовного преследования, а также освобождение из-под стражи его родственника.

Сотрудник полиции сообщил о поступившем предложении своему руководству. Суд назначил иностранному гражданину семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, что на трамвайной остановке в Новосибирске поселились бездомные.