В Новосибирске гражданин иностранного государства осужден за дачу взятки

Его признают виновным по п. «б» ч. 4 ст. 291 Уголовного кодекса РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий, в крупном размере).
Отмечается, что в сентябре прошлого года виновный передал сотруднику полиции взятку в размере 200 тысяч руб. за прекращение уголовного преследования, а также освобождение из-под стражи его родственника.
Сотрудник полиции сообщил о поступившем предложении своему руководству. Суд назначил иностранному гражданину семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что на трамвайной остановке в Новосибирске поселились бездомные.