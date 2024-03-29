Приехавший в отпуск с СВО полковник спецназа ГРУ погиб в «Крокусе»

«Всего несколько дней назад он приехал в отпуск к семье в Москву. И надо же было такому случиться, решил с женой Полиной и сыном Русланом сходить в “Крокус” на концерт. Бандиты появились неожиданно. Тимур успел оттолкнуть жену и сына в безопасное место, а сам попал под шквальный огонь», — сообщил Артур Маливанчук.
Мужчину госпитализировали с тремя пулевыми ранениями. Врачи пытались спасти его несколько дней. Прощание с полковником пройдет сегодня, 29 марта, в ритуальном зале на Савеловском проспекте.
Тимур Мясников воевал в Косово и Таджикистане. Последние два года он был в зоне военного конфликта на Украине. Служил в 3-й бригаде спецназначения.
Среди других погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры Люберец Олег Шиховцев; обладательница титула «Мисс Тверь-2001» Екатерина Новоселова; два добровольца поисковой группы «Лиза Алерт» в Ульяновской области — Олег Павловский и Татьяна Абдулова. Всего, по последним данным, во время теракта погибли 143 человека, 120 из них уже опознаны. Еще 382 пострадали, большинство получили амбулаторную помощь.