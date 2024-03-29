Приехавший в отпуск с СВО полковник спецназа ГРУ погиб в «Крокусе»

«Всего несколько дней назад он приехал в отпуск к семье в Москву. И надо же было такому случиться, решил с женой Полиной и сыном Русланом сходить в “Крокус” на концерт. Бандиты появились неожиданно. Тимур успел оттолкнуть жену и сына в безопасное место, а сам попал под шквальный огонь», — сообщил Артур Маливанчук.