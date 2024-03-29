В БЦ «Высоцкий» приехали силовики

В бизнес-центр «Высоцкий» приехали вооруженные силовики. Они задержали одного из посетителей бара, который находится в здании БЦ.
Как стало известно «КП-Екатеринбург», мужчину задержали после того, как он повздорил с сотрудниками бара. А конфликт начался из-за того, что мужчина не оплатил обед.
Ранее, 20 марта, полицейские в масках и с оружием приехали в бизнес-центр Clever Park. Они поднялись на 22 этаж офисного здания. Мужчины представились сотрудниками ФСБ.
Позже стало известно, что ФСБ и СК нагрянули в Clever Park из-за уголовного дела о неуплате налогов. Силовики изымали документацию. При этом уголовное дело пока бесфигурантное.
— Сотрудники ФСБ оказывали силовую поддержку, но уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом, — отметил инсайдер. — Уголовное дело пока бесфигурантное. Всего в нем фигурируют более десяти организаций.