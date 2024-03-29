В воронежском Доме Гардениных нашли послание в бутылке от «Боржоми»

В ходе реставрационных работ в Воронеже на объекте культурного наследия «Дом Гарденина» в переулке Фабричном, 12 рабочие обнаружили послание от своих коллег. В стеклянной бутылке от напитка «Боржоми» оказалась запечатана записка, датированная 1968 годом. Послание оставили 20 парней призыва 1966 года из воинской части 7437. Ремонт Дома Гардениных стал их дембельской работой. Под посланием своим потомкам военнослужащие оставили подписи с фамилиями.
С момента закладки бутылки прошло 58 лет, то есть сегодня тем парням должно быть около 78 лет. Многие из них еще живы и вполне возможно, узнают свои подписи.
Но послание в бутылке — не единственная интересная находка, сделанная в ходе реставрации Дома Гардениных. Среди вещей, обнаруженных командой реставраторов под руководством прораба Михаила Лескина, — артефакты, датированные XVIII — XX вв. Это изразцы, кованные гвозди, фрагменты керамики, оставшиеся от предыдущих периодов, когда в историческом здании находились самые различные организации — школа кантонистов, больница, дом инвалидов и арестантская казарма. А в конце XIX века часть здания отдали под домовую церковь — храм святителя Митрофана.
— После революции полуразрушенный дом пришёл в упадок, но был восстановлен и при советской власти превратился в многоквартирный. Во время Великой Отечественной зданию относительно повезло: оно был повреждено, но не уничтожено, — рассказали в Воронежском Краеведческом музее.
В музее также сообщили, что по завершению реставрации в доме разместится экспозиция Краеведческого музея «Петр I и его сподвижники на Воронежской земле».