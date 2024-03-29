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Опасную питьевую воду обнаружили под Воронежем

Прокуратура Новоусманского района сообщила о том, что эксперты установили значительное превышение гигиенического норматива содержащихся нитратов и жесткости в питьевой воде некоторых водоразборных колонок, обслуживаемых местными предприятиями.

Источник: МК.RU Воронеж

В предприятия, которые нарушают требования производственного контроля качества и безопасности питьевой воды из разводящих сетей и скважин, попали:

МУП «Воленкое ЖКХ», МООО «Новоусманское коммунальное хозяйство», МУК Бабяковского сельского поселения «Бабяково», МУК никольского сельского поселения «ЖКХ Масловское».

Прокуратура муниципалитета обнаружила, что вышеназванные предприятия проводят некачественные лабораторные исследования и испытания питьевой воды на ее безопасность. При этом персонал, обслуживающий водопроводные сети, нерегулярно проходит медосмотр. А охрана санитарных зон на территориях источников водоснабжения обеспечивается не в должной мере.

В итоге прокуратура Новоусманского района возбудила 12 административных дел за нарушения санитарно-эпидемиологических требований при обеспечении населения питьевой водой. Виновные должностные лица привлечены к административной ответственности в виде предупреждений. Устранение нарушений контролируется районной прокуратурой.

ЖКХ
Прокуратура