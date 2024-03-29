Опасную питьевую воду обнаружили под Воронежем

Прокуратура муниципалитета обнаружила, что вышеназванные предприятия проводят некачественные лабораторные исследования и испытания питьевой воды на ее безопасность. При этом персонал, обслуживающий водопроводные сети, нерегулярно проходит медосмотр. А охрана санитарных зон на территориях источников водоснабжения обеспечивается не в должной мере.