Опасную питьевую воду обнаружили под Воронежем

В предприятия, которые нарушают требования производственного контроля качества и безопасности питьевой воды из разводящих сетей и скважин, попали:
МУП «Воленкое ЖКХ», МООО «Новоусманское коммунальное хозяйство», МУК Бабяковского сельского поселения «Бабяково», МУК никольского сельского поселения «ЖКХ Масловское».
Прокуратура муниципалитета обнаружила, что вышеназванные предприятия проводят некачественные лабораторные исследования и испытания питьевой воды на ее безопасность. При этом персонал, обслуживающий водопроводные сети, нерегулярно проходит медосмотр. А охрана санитарных зон на территориях источников водоснабжения обеспечивается не в должной мере.
В итоге прокуратура Новоусманского района возбудила 12 административных дел за нарушения санитарно-эпидемиологических требований при обеспечении населения питьевой водой. Виновные должностные лица привлечены к административной ответственности в виде предупреждений. Устранение нарушений контролируется районной прокуратурой.