В Гродно задержали закладчиц с крупной партией психотропа

29 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля УВД Гродненского облисполкома совместно с коллегами из Октябрьского РУВД задержали двух наркозакладчиц, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.



Одна из них, 34-летняя гродненка, начала работать на интернет-наркошоп около трех недель назад. Товар распространяла на территории Гродно, Лиды и Волковыска. Ее задержали с поличным в момент размещения закладки, изъяли свыше одного килограмма Альфа-PVP.



Вторая фигурантка, 39-летняя жительница Оршанского района, приехала в Гродно за очередной партией психотропа для дальнейшего распространения. Обе женщины работали на один интернет-наркошоп и выполняли задание одного куратора.



Следователи возбудили уголовное дело за сбыт наркотиков в составе организованной группы. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. −0-