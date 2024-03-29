В Анапе начали проверку после массовой драки студентов

Ранее в Telegram-каналах появились кадры, где минимум пять молодых людей вступают в драку, одного из них ударом ноги в спину повалили на асфальт и продолжили избивать. По словам очевидцев, это происходит рядом с Анапским индустриальным техникумом.
«Полиция разбирается в массовой драке студентов в Анапе. По факту конфликта между молодыми людьми в городском отделе полиции зарегистрирован материал, назначено проведение проверки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в полицейском главке.