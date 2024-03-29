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В Анапе начали проверку после массовой драки студентов

КРАСНОДАР, 29 мар — РИА Новости. Правоохранительные органы начали проверку после массовой драки студентов в Анапе, сообщили в ГУМВД РФ по Краснодарскому краю.

Источник: © РИА Новости

Ранее в Telegram-каналах появились кадры, где минимум пять молодых людей вступают в драку, одного из них ударом ноги в спину повалили на асфальт и продолжили избивать. По словам очевидцев, это происходит рядом с Анапским индустриальным техникумом.

«Полиция разбирается в массовой драке студентов в Анапе. По факту конфликта между молодыми людьми в городском отделе полиции зарегистрирован материал, назначено проведение проверки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в полицейском главке.