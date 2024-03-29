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Из больниц выписали всех сотрудников «Нэфис Косметикс» с сальмонеллезом

Они отравились, пообедав в столовой на предприятии.

Источник: Комсомольская правда

По состоянию на 29 марта в Казани из больниц были выписаны все сотрудники «Нэфис Косметикс», которые ранее заразились сальмонеллезом. Во время их госпитализации специалисты здравпункта предприятия находились на связи с врачами и также отслеживали состояние больных. Со следующего понедельника выздоровевшие должны снова выйти на работу.

Напомним, массовое отравление произошло после того, как 15 марта сотрудники «Нэфис Косметикс» пообедали в столовой на территории предприятия. У всех них был обнаружен сальмонеллез. В итоге пострадали 69 человек. Их начальство выделило каждому матпомощь в размере 50 тысяч рублей.

Что же касается самой столовой, то в ней нашли ряд санитарных нарушений, в том числе и продукты с признаками гнили. Точку общепита закрыли. Предприятие расторгло договор с предпринимателем, который долгое время арендовал у него помещения под кафе и кормил работников. На него после массового отравления завели уголовное дело.

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