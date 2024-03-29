Из больниц выписали всех сотрудников «Нэфис Косметикс» с сальмонеллезом

Что же касается самой столовой, то в ней нашли ряд санитарных нарушений, в том числе и продукты с признаками гнили. Точку общепита закрыли. Предприятие расторгло договор с предпринимателем, который долгое время арендовал у него помещения под кафе и кормил работников. На него после массового отравления завели уголовное дело.