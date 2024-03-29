Две жительницы Ростовской области помилованы Президентом РФ

Две осужденные дончанки помилованы Президентом России. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Решение Президента РФ было озвучено накануне на заседании комиссии по вопросам помилования на территории Ростовской области.
— Указ вышел в свет 8 марта и вступил в силу через десять дней после подписания. Женщины уже освобождены из мест лишения свободы. Вместе с ними помилованы еще 50 женщин в других регионах страны, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе заседания было рассмотрено еще 28 ходатайств, из них 25 подано женщинами, две трети из которых отбывают наказание в местах лишения свободы.
— В этот раз комиссия рекомендовала применить акт помилования в отношении семи человек, найдя обстоятельства, изложенные ими в прошениях, существенными. Все они совершили преступления впервые, характеризуются положительно, социально адаптивны и не представляют опасности для общества, — отметил заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.
Документы осужденных в ближайшее время рассмотрит губернатор Ростовской области. Решение о помиловании примет Президент Российской Федерации в соответствии со своими конституционными полномочиями.