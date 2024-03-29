Казахстанец оформил на родную сестру кредиты на два миллиона тенге

«Сотрудники полиции выяснили, что в течение нескольких месяцев брат женщины, установив на свой телефон мобильное приложение ее банка, оформил на нее три денежных кредита на общую сумму 1 782 480 тенге. Потерпевшая узнала о наличии кредитов, когда было произведено удержание денежных средств из ее пенсии в счет оплаты ежемесячного платежа», — сообщении в пресс-службе ДП Жамбылской области.