В Казани иномарка сбила двух девочек на пешеходном переходе

28 марта в Казани водитель за рулем Skoda Rapid, следуя по улице Фучика со стороны улицы Зорге в направлении Проспекта Победы, сбил двух девочек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.
На месте ДТП водитель сотрудникам полиции неоднократно указывал, что ехал на зеленый сигнал светофора.
Пострадавшие были немедленно госпитализированы в больницу. После оказания необходимой медицинской помощи они были отпущены домой.
Водитель, имевший 26 привлечений к административной ответственности за нарушение ПДД за последние два года, снова оказался в центре внимания правоохранительных органов, которые возбудили против него административное дело.
Ранее мы писали, что в Казани 33-летний водитель KIA пострадал в ДТП на Горьковском шоссе. Там столкнулись корейская иномарка и Toyota.