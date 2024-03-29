В Казани иномарка сбила двух девочек на пешеходном переходе

28 марта в Казани водитель за рулем Skoda Rapid, следуя по улице Фучика со стороны улицы Зорге в направлении Проспекта Победы, сбил двух девочек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.