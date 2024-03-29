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В Казани иномарка сбила двух девочек на пешеходном переходе

Мужчина за рулем Skoda проехал на запрещающий сигнал светофора.

28 марта в Казани водитель за рулем Skoda Rapid, следуя по улице Фучика со стороны улицы Зорге в направлении Проспекта Победы, сбил двух девочек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

На месте ДТП водитель сотрудникам полиции неоднократно указывал, что ехал на зеленый сигнал светофора.

Пострадавшие были немедленно госпитализированы в больницу. После оказания необходимой медицинской помощи они были отпущены домой.

Водитель, имевший 26 привлечений к административной ответственности за нарушение ПДД за последние два года, снова оказался в центре внимания правоохранительных органов, которые возбудили против него административное дело.

Ранее мы писали, что в Казани 33-летний водитель KIA пострадал в ДТП на Горьковском шоссе. Там столкнулись корейская иномарка и Toyota.

несчастный случай