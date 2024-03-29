В Петербурге за хранение наркотиков приговорили участницу «Пацанок».

Клочкову задержали у остановки на улице Академика Харитона 25 января. По данным «Фонтанки», наряд патрульно-постовой службы заметил, как девушка при виде служебного автомобиля отбросила что-то от себя. Как выяснилось, избавиться она пыталась от только что найденной «закладки», приобретённой через Интернет. Наркотик был спрятан в упаковку из-под салфеток.