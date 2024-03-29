В Петербурге за хранение наркотиков приговорили участницу «Пацанок».

Участница четвёртого сезона шоу «Пацанки» Юанна Клочкова получила условный срок за хранение наркотиков в Петербурге. Полицейские застали финал её поисков запрещённого.
О приговоре Клочковой 29 марта сообщает прокуратура Петербурга. Приморский районный суд накануне назначил ей три года условно с двухлетним испытательным сроком за незаконное хранение мефедрона в крупном размере. Как уточнили в надзорном ведомстве, свыше трёх граммов.
Клочкову задержали у остановки на улице Академика Харитона 25 января. По данным «Фонтанки», наряд патрульно-постовой службы заметил, как девушка при виде служебного автомобиля отбросила что-то от себя. Как выяснилось, избавиться она пыталась от только что найденной «закладки», приобретённой через Интернет. Наркотик был спрятан в упаковку из-под салфеток.
В суде Клочкова признала вину. Она заявила, что осознала пагубность веществ, и поделилась ближайшими планами. Девушка собирается замуж за молодого человека, с которым жила в Петербурге.
Клочкова находилась в следственном изоляторе с 27 января. Суд постановил освободить её из-под стражи.
Юанне Клочковой 24 года. Она родом из Владивостока, воспитывалась в многодетной семье. Участвовала в четвёртом сезоне реалити-шоу «Пацанки», в котором преподаватели школы «Леди» пытаются изменить к лучшему жизнь девушек с непростой судьбой. В число финалисток Клочкова не попала.