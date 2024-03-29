В Таджикистане задержали девять человек за связь с террористами из «Крокуса»

«Девять жителей Вахдатского района были задержаны за связь с лицами, совершившими теракт в “Крокус Сити Холле” 22 марта», — сказал собеседник агентства.
Задержанных подозревают и в контактах с «Исламским государством»*.
Источник добавил, что спецслужбы Таджикистана при проведении следственных мероприятий по делу о теракте взаимодействуют с российскими силовиками, которые принимали участие в задержаниях, находясь в Душанбе.
Теракт в «Крокусе»
Стрельба и пожар в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
Владимир Путин сообщал, что всего по делу задержали 11 человек. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов, силовики устанавливают базу пособников.
Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за нападением стоят США, Великобритания и Украина.
Басманный суд арестовал по делу восемь человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.
* Запрещенная в России террористическая организация