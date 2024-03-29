Присяжные повторно оправдали обвиняемого в убийстве уральского бизнесмена в 2000 году

По версии следствия, Алексей Зубакин был расстрелян 21 декабря 2000 года, когда выходил из автомобиля Mercedes у подъезда дома по ул. Высоцкого. По данным следствия, в него выстрелили 12 раз. От полученных огнестрельных ранений он скончался в больнице. Заказчиком убийства следствие считает его бизнес-партнера Дмитрия Дейча, пособником — участника ОПГ «Центровые» Михаила Клока, исполнителем — Насими Мамедова — водителя Михаила Клока, он поручил ему за $14 тыс. совершить убийство.