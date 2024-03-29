Присяжные повторно оправдали обвиняемого в убийстве уральского бизнесмена в 2000 году

Напомним, суд уже рассматривал дело Насими Мамедова — в марте прошлого года его единогласно оправдала коллегия присяжных. В ноябре 2023 года Свердловский областной суд отменил оправдательный приговор и вернул дело на повторное рассмотрение.
В пятницу, 29 марта, новая коллегия присяжных вновь решила, что Насими Мамедов не совершал убийство предпринимателя. Теперь обвинения по п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство из корыстных побуждений по найму») с него сняты, а он — оправдан.
По версии следствия, Алексей Зубакин был расстрелян 21 декабря 2000 года, когда выходил из автомобиля Mercedes у подъезда дома по ул. Высоцкого. По данным следствия, в него выстрелили 12 раз. От полученных огнестрельных ранений он скончался в больнице. Заказчиком убийства следствие считает его бизнес-партнера Дмитрия Дейча, пособником — участника ОПГ «Центровые» Михаила Клока, исполнителем — Насими Мамедова — водителя Михаила Клока, он поручил ему за $14 тыс. совершить убийство.
Согласно материалам дела, в ходе совместного ведения бизнеса у Дмитрия Дейча и Алексея Зубакина возникли разногласия. Тогда Алексей Зубакин начал угрожать Дмитрию Дейчу физической расправой. Тогда Дмитрий Дейч договорился с выходцем из ОПГ «Центровые» Михаилом Клоком об устранении бизнес-партнера. По версии следствия, Михаил Клок поручил убийство своему водителю Насими Мамедову, которому на тот период было 22 года. После совершения преступления Насими Мамедов, как считает следствие, выбросил оружие в озеро Шарташ.