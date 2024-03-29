Нанес 26 ножевых: жителя Башкирии отправят на принудительное лечение за убийство

Преступление произошло в ночь с 30 на 31 декабря 2023 года. 45-летний погибший в компании со знакомыми мужчиной и женщиной пришел в гости к мужчине, которого ранее не знал. Во время распития алкоголя между потерпевшим и хозяином квартиры произошел конфликт из-за того, что последний стал выгонять гостя из своего дома, однако тот уходить не хотел и стал высказывать оскорбления. В ответ на них хозяин квартиры нанес кухонным ножом не менее 26 ударов в область головы и шеи своей жертвы, после чего перетащил тело в подъезд, где и оставил умирать. Скорую вызвала соседка, которая обнаружила истекающего кровью мужчину. Прибывшие медики констатировали его смерть и сообщили в полицию. Скрываться от следствия обвиняемый не стал, правоохранители обнаружили его в собственной квартире.