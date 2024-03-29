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В Казахстане ликвидировали 16 нарколабораторий с начала 2024 года — МВД

На брифинге МВД официальный представитель ведомства Шынгыс Алекешев рассказал о наркоситуации в стране и мерах по противодействию наркопреступности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Baigenews

В текущем году выявлено 2063 уголовных наркоправонарушения. Оперативниками полиции пресечено 517 фактов сбыта.

«Каждый третий факт осуществлен преступниками через интернет. Также пресечено 149 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере, — отметил спикер. Кроме того, ликвидированы четыре организованных преступных группы, в том числе одна транснациональная преступная группа. За организацию и участие в ОПГ возбуждено восемь уголовных дел. Выявлено 16 нарколабораторий, из них восемь по производству синтетических наркотиков. Задержано 15 человек, участвующих в наркопроизводстве. У них изъято 128 кг наркотиков и 390 литров прекурсоров», — рассказал Шынгыс Алекешев.

В целом всего за квартал изъято почти полторы тонны различных видов наркотиков, в том числе 946 кг марихуаны, 237 кг гашиша.

Кроме того, за три месяца выявлено и заблокировано около тысячи сайтов, содержащих информацию о распространении наркотиков.

«Создан Telegram-бот для выявления интернет-магазинов, распространяющих наркотики. К нему подключено свыше 2000 сотрудников. Удалено 52 крупных интернет-магазина, а также 37 ботов с общей аудиторией более 75 тысяч участников, — продолжил Шынгыс Алекешев. МВД организовано прямое взаимодействие с представительством “OLX Group”. Благодаря этому удалено свыше 4300 объявлений по найму “закладчиков” под видом курьерской работы», — добавил официальный представитель ведомства.