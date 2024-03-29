В Казахстане ликвидировали 16 нарколабораторий с начала 2024 года — МВД

«Каждый третий факт осуществлен преступниками через интернет. Также пресечено 149 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере, — отметил спикер. Кроме того, ликвидированы четыре организованных преступных группы, в том числе одна транснациональная преступная группа. За организацию и участие в ОПГ возбуждено восемь уголовных дел. Выявлено 16 нарколабораторий, из них восемь по производству синтетических наркотиков. Задержано 15 человек, участвующих в наркопроизводстве. У них изъято 128 кг наркотиков и 390 литров прекурсоров», — рассказал Шынгыс Алекешев.