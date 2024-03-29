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В Новосибирске заметили дошкольника, гулявшего по карнизу

На место происшествия прибыли спасатели.

В Новосибирске местные жители заметили ребенка на вид возрастом от 4 до 5 лет, который гулял по карнизу многоэтажки. Инцидент случился в Ленинском районе на улице Путевой 28 марта около 18.00. Информацией поделилась пресс-служба МАСС.

Сообщается, что ребенок оказался на карнизе второго этажа. На место происшествия пришлось выезжать спасателям. Когда они прибыли к дому, дошкольник слез с карниза и вернулся в квартиру. Кроме того, в жилище оказался еще один ребенок в возрасте от 10 до 11 лет на вид.

Редакция НДН.инфо запросила информацию у ГУМВД по региону. На момент публикации ответа получено еще не было.