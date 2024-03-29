В Новосибирске заметили дошкольника, гулявшего по карнизу

Сообщается, что ребенок оказался на карнизе второго этажа. На место происшествия пришлось выезжать спасателям. Когда они прибыли к дому, дошкольник слез с карниза и вернулся в квартиру. Кроме того, в жилище оказался еще один ребенок в возрасте от 10 до 11 лет на вид.