В Новосибирске заметили дошкольника, гулявшего по карнизу

В Новосибирске местные жители заметили ребенка на вид возрастом от 4 до 5 лет, который гулял по карнизу многоэтажки. Инцидент случился в Ленинском районе на улице Путевой 28 марта около 18.00. Информацией поделилась пресс-служба МАСС.
Сообщается, что ребенок оказался на карнизе второго этажа. На место происшествия пришлось выезжать спасателям. Когда они прибыли к дому, дошкольник слез с карниза и вернулся в квартиру. Кроме того, в жилище оказался еще один ребенок в возрасте от 10 до 11 лет на вид.
Редакция НДН.инфо запросила информацию у ГУМВД по региону. На момент публикации ответа получено еще не было.