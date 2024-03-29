Следователи просят поделиться видеозаписями ДТП, в котором погибли 8 омичей

Сейчас СУ СКР по Омской области продолжает расследование аварии, произошедшей 16 марта. Тогда на автодороге столкнулись две фуры, в которые врезался и загорелся пассажирский микроавтобус. Погибли три водителя и пять пассажиров, ещё двое пострадавших находятся в больнице.