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Следователи просят поделиться видеозаписями ДТП, в котором погибли 8 омичей

Очевидцев попросили предоставить записи с видеорегистраторов.

Источник: УМВД России по Омской области

Омские следователи просят очевидцев поделиться записями с видеорегистраторов, на которые попало страшное ДТП на трассе «Тюмень-Омск». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас СУ СКР по Омской области продолжает расследование аварии, произошедшей 16 марта. Тогда на автодороге столкнулись две фуры, в которые врезался и загорелся пассажирский микроавтобус. Погибли три водителя и пять пассажиров, ещё двое пострадавших находятся в больнице.

Следователи обратились к водителям и очевидцам страшного ДТП — при наличии видеозаписи с его кадрами её просят предоставить для расследования.