Следователи просят поделиться видеозаписями ДТП, в котором погибли 8 омичей

Омские следователи просят очевидцев поделиться записями с видеорегистраторов, на которые попало страшное ДТП на трассе «Тюмень-Омск». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас СУ СКР по Омской области продолжает расследование аварии, произошедшей 16 марта. Тогда на автодороге столкнулись две фуры, в которые врезался и загорелся пассажирский микроавтобус. Погибли три водителя и пять пассажиров, ещё двое пострадавших находятся в больнице.
Следователи обратились к водителям и очевидцам страшного ДТП — при наличии видеозаписи с его кадрами её просят предоставить для расследования.