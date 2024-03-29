Умер красноярец, которому стало плохо в самолете из Бангкока

Как стало известно, самолет не мог вылететь из Бангкока из-за неисправности. С пассажирами на борту он простоял на рулежной дорожке длительное время. В это время жара достигла +35 градусов, и мужчине стало плохо. Он отказался от приезда врачей, но затем он потерял сознание. Из состояния комы красноярец не вышел. Пассажиры сообщали, что в самолете было душно, не хватало кислорода.