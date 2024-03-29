Умер красноярец, которому стало плохо в самолете из Бангкока

Об этом 29 марта сообщил телеграм-канал Kras Mash.
Смерть наступила в одной из больниц столицы Таиланда. Врачи боролись за жизнь пациента, но спасти ее не удалось.
Как стало известно, самолет не мог вылететь из Бангкока из-за неисправности. С пассажирами на борту он простоял на рулежной дорожке длительное время. В это время жара достигла +35 градусов, и мужчине стало плохо. Он отказался от приезда врачей, но затем он потерял сознание. Из состояния комы красноярец не вышел. Пассажиры сообщали, что в самолете было душно, не хватало кислорода.
Когда Сергей был еще жив, в «Аэрофлоте» заявили, что выполнят перед ним все обязательства, положенные по закону. Также авиакомпания сообщила, что у мужчины была аритмия.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России сообщило о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. «МК в Красноярске» запросил информацию, будет ли дело переквалифицировано, но в ведомстве сообщили об отсутствии информации по этому вопросу.
В процессе подготовки материала стало известно, что расследование взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.