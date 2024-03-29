«Впечатления были страшные»: пассажиры рассказали, как выбирались из горящего трамвая в центре Калининграда

«Впечатления были страшные. Я была в самом конце и не понимала происходящего. Когда в салон стал попадать дым, люди бросились к выходу, но открылась только передняя дверь. Водитель… или кондуктор нам сказала, что не могут открыть все двери, так как это не остановка. Все ломанулись в переднюю дверь», — рассказывает Татьяна.