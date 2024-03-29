«Впечатления были страшные»: пассажиры рассказали, как выбирались из горящего трамвая в центре Калининграда

В Калининграде пассажиров выпускали из горящего трамвая только через переднюю дверь. Открывать остальные вагоновожатая отказалась, рассказали «Клопс» пассажиры злополучного рейса.
ЧП случилось накануне, 28 марта, днём. В момент возгорания в салоне было людей меньше, чем сидячих мест.
«Впечатления были страшные. Я была в самом конце и не понимала происходящего. Когда в салон стал попадать дым, люди бросились к выходу, но открылась только передняя дверь. Водитель… или кондуктор нам сказала, что не могут открыть все двери, так как это не остановка. Все ломанулись в переднюю дверь», — рассказывает Татьяна.
По словам калининградки, сложнее всего было женщине с коляской. Ей потребовалась помощь остальных пассажиров. В момент, когда она выходила, салон заполнил дым, уверяет Татьяна.
Другая пассажирка, Наталья, рассказывает, что сильно переживала из-за того, что не сразу смогла покинуть салон.
«Меня удивило, что водитель открыл только первую дверь. Аргумент был: мы остановились на проезжей части и для пассажиров опаснее попасть под колёса машин. Но те, кто был впереди, спокойно выходили. Паники не было. Но, поверьте, очень неприятно ждать свою очередь, чтобы выйти из горящего трамвая», — говорит Наталья.
В диспетчерской предприятия пояснили, что экипаж действовал по регламенту. У трамвая заклинило колодку левых передних колёс.
Очевидцы рассказывают, что первыми заметили неладное с вагоном автомобилисты. Они сразу начали пытаться остановить трамвай.
«Водители стали сигналить, одна из девушек даже выбежала из своей машины и кричала что-то вагоноважатой. Мы когда вышли, все машины уже остановились. Автомобилисты и шофёр из 40-го автобуса вытащили свои огнетушители, возгорание потушили», — рассказывает пассажирка Татьяна.
28 марта в Калининграде на улице Черняховского вспыхнул трамвай. На некоторое время движение электротранспорта через площадь Василевского было ограничено.