Одна пассажирка погибла и четверо пострадали при столкновении минивэна с грузовиком в Челябинской области

Под Южноуральском 29 марта столкнулись минивэн Toyota Alphard и грузовой ГАЗ. Авария произошла на дороге Челябинск-Троицк.
Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, 45-летний водитель Toyota совершал обгон. Он уже собирался завершить маневр, но не справился с управлением. Минивэн на встречной полосе столкнулся с грузовой машиной.
Toyota улетела в кювет и перевернулась.
На месте аварии погибла 50-летняя пассажирка иномарки. Еще четверо пассажиров пострадали, с места ДТП их увезли в больницу.