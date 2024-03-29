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Одна пассажирка погибла и четверо пострадали при столкновении минивэна с грузовиком в Челябинской области

В Челябинской области минивэн с пассажирами врезался в грузовик.

Источник: УГИБДД Челябинской области

Под Южноуральском 29 марта столкнулись минивэн Toyota Alphard и грузовой ГАЗ. Авария произошла на дороге Челябинск-Троицк.

Как рассказали в региональном управлении ГИБДД, 45-летний водитель Toyota совершал обгон. Он уже собирался завершить маневр, но не справился с управлением. Минивэн на встречной полосе столкнулся с грузовой машиной.

Toyota улетела в кювет и перевернулась.

На месте аварии погибла 50-летняя пассажирка иномарки. Еще четверо пассажиров пострадали, с места ДТП их увезли в больницу.