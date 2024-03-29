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Музыкант Андрей Макаревич* впервые высказался о теракте в «Крокусе»

Основатель рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич* высказался против публичного выражения скорби в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле».

Источник: РИА "Новости"

«Публичное вырывание собственных волос на просторах интернета считаю пошлейшим занятием. Можешь помочь — помоги. А трындеть не надо», — написал музыкант в Facebook**.

Ранее певица Алла Пугачева опубликовала в соцсетях пост в связи с терактом в подмосковном концертном зале, в котором заявила, что скорбит в душе, а не в Сети.

Напомним, в результате вооруженного нападения террористов на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске погибли 143 человека. Известно о 382 пострадавших.

* Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.

** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в РФ как экстремистская.