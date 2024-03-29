В Башкирии осудили семерых членов банды, похитивших человека

Вооруженная банда в балаклавах приехала к дому сельчанина и представилась сотрудниками правоохранительных органов. Они вошли в дом мужчины и прострелили ему ногу травматическим пистолетом. Своего пленника они вытащили на улицу и засунули в багажник. Во время поездки их задержали полицейские.