В Башкирии осудили семерых членов банды, похитивших человека

В Башкирии огласили приговор членам банды, которых обвиняли в похищении человека и в незаконном проникновении в жилище. Известно, что осужденным от 23 до 32 лет.
Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, в августе 2022 года между одним из участников ОПГ произошел конфликт с незнакомцем. О ссоре мужчина рассказал своему другу, который предложил проучить обидчика: похитить его и избить. Для реализации плана мужчины позвали еще пять человек.
Вооруженная банда в балаклавах приехала к дому сельчанина и представилась сотрудниками правоохранительных органов. Они вошли в дом мужчины и прострелили ему ногу травматическим пистолетом. Своего пленника они вытащили на улицу и засунули в багажник. Во время поездки их задержали полицейские.
Свою вину бандиты признал частично. Суд приговорил их от пяти до восьми лет колонии строгого режима. Прокуратура Башкирии намерена обжаловать приговор.