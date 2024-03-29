В Красноярске торговые центры эвакуировали из-за лжеминеров

Торговые центры, точки общепита и ТЮЗ в Красноярске эвакуировали из-за лжеминеров. Об этом сообщили в антитеррористической комиссии региона.
Там отметили, что звонки в учреждения поступили с подменных номеров. Как отметили специалисты, такие сигналы имеют все признаки ложной информации. Сотрудники силовых ведомств устанавливают, откуда и кто именно звонил в торговые центры и другие учреждения.
В антитеррористической комиссии попросили горожан ответственно относится к требованиям об эвакуации в людных местах, а также сохранять спокойствие и бдительность.