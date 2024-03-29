47-летний отец двоих детей Владимир Нилогов из Пермского края погиб на СВО

Отец двоих детей из Пермского края Владимир Нилогов погиб на СВО в возрасте 47-и лет, сообщает администрация Кудымкарского муниципального округа.
Мужчина родился в деревне Шайдырово в сентябре 1976 года. Он окончил Верх-Юсьвинскую школу и после девятого класса поступил в СПТУ № 44.
Большую часть жизни Владимир проработал в лесозаготовочной отрасли. В апреле 2023 года он подписал контракт и отправился на военную службу. Мужчина погиб в январе 2024 года. У него остались жена и двое детей.
Церемония прощания с Владимиром Нилоговым пройдёт 30 марта в селе Верх-Юсьва.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал ещё об одном бойце из Пермского края, прощание с которым пройдёт 30 марта. Евгений Кузнецов из посёлка Кордон погиб 20 декабря 2023 года.