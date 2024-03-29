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В Башкирии двое детей сами смогли спастись из пожара

В селе Мечетлино Салаватского района двое детей смогли сами спастись из пожара.

Источник: Башинформ

По данным МЧС Башкирии, сегодня на улице Лесной вспыхнул двухэтажный бревенчатый дом. Огнем повреждено жилое здание и дощатый чулан. Общая площадь пожара составила 92 квадратных метра. Горение ликвидировано. В тушении принимали участие пожарные МЧС России и добровольцы.

Уже после пожара дознаватель МЧС России выяснил, что в доме в момент возникновения пожара находились двое детей, которые эвакуировались из горящего дома самостоятельно до прибытия пожарных подразделений. Причины пожара устанавливаются.

Ранее в деревне Кушеево Абзелиловского район сгорел дом многодетной семьи, писал «Башинформ».

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