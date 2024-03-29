Экс-аким должен вернуть элитные земли в ЗКО

Напомним, в феврале в госсобственность вернули участки в центре Алматы, незаконно предоставленные частным лицам. Их общая стоимость превысила 700 млн тенге. На участке в Медеуском районе, по информации прокуратуры, фактически планировалось возведение очередного коммерческого объекта, что не несло общественно значимой пользы для населения и города. В январе в Кордайском районе Жамбылской области земли рынка, аффилированного с Болатом Назарбаевым, были возвращены государству. Речь идет об участке площадью 34,3017 га для обслуживания торгового комплекса «Барыс-2». В декабре прошлого года в государственную собственность вернули плато Ассы, расположенное в Алматинской области. Отмечалось, что речь идет о земельном участке, ранее принадлежащем ТОО «Іле-Алатау Тур».