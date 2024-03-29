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6-летней девочке оторвало пальцы в Воронеже

Ребёнок лишился двух пальцев левой руки.

Источник: АиФ Воронеж

Шестилетняя девочка лишилась двух пальцев левой руки, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Происшествие случилось недалеко от дома № 5 на улице Дубровина. К стоящим неподалёку сотрудникам Госавтоинспекции подошёл 36-летний отец пострадавшей. Он попросил о помощи, рассказав, что его дочери оторвало в пальцы из-за несчастного случая.

Полицейские Валерий Жмурко и Николай Власов за несколько минут доставили семью в детскую клиническую больницу на служебной машине. В больнице ребёнка прооперировали. Врачи отметили, что время для реплантации не было упущено, есть шанс, что пальцы смогут прижиться.

несчастный случай