6-летней девочке оторвало пальцы в Воронеже

Шестилетняя девочка лишилась двух пальцев левой руки, об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Происшествие случилось недалеко от дома № 5 на улице Дубровина. К стоящим неподалёку сотрудникам Госавтоинспекции подошёл 36-летний отец пострадавшей. Он попросил о помощи, рассказав, что его дочери оторвало в пальцы из-за несчастного случая.
Полицейские Валерий Жмурко и Николай Власов за несколько минут доставили семью в детскую клиническую больницу на служебной машине. В больнице ребёнка прооперировали. Врачи отметили, что время для реплантации не было упущено, есть шанс, что пальцы смогут прижиться.