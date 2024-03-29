6-летней девочке оторвало пальцы в Воронеже

Полицейские Валерий Жмурко и Николай Власов за несколько минут доставили семью в детскую клиническую больницу на служебной машине. В больнице ребёнка прооперировали. Врачи отметили, что время для реплантации не было упущено, есть шанс, что пальцы смогут прижиться.