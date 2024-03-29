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«Пропустили» маленького пациента с острой болью: в Севастополе в инфекционке умер четырехлетний ребенок

Развожаев: в инфекционной больнице в Севастополе умер 4-летний ребенок.

Источник: Комсомольская правда

В инфекционной больнице в Севастополе скончался четырехлетний ребенок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По данным родственников ребенка, на днях малышу стало плохо. Сначала его привезли в городскую больницу № 5. Там юного севастопольца осмотрели и отпустили домой.

— На следующий день ребенка привезли в инфекционную больницу, где он, к сожалению, скончался, — отметил глава города-героя.

По его словам, сейчас в причинах трагедии разбираются правоохранители. Развожаев поручил директору департамента здравоохранения Виталию Денисову «сделать организационные выводы по всей цепочке».

— Поручил детально разобраться, как получилось, что в пятой больнице «пропустили» маленького пациента с острой болью, — добавил губернатор.

Развожаев также выразил соболезнования родным и близким ребенка.

медицина