«Пропустили» маленького пациента с острой болью: в Севастополе в инфекционке умер четырехлетний ребенок

В инфекционной больнице в Севастополе скончался четырехлетний ребенок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По данным родственников ребенка, на днях малышу стало плохо. Сначала его привезли в городскую больницу № 5. Там юного севастопольца осмотрели и отпустили домой.
— На следующий день ребенка привезли в инфекционную больницу, где он, к сожалению, скончался, — отметил глава города-героя.
По его словам, сейчас в причинах трагедии разбираются правоохранители. Развожаев поручил директору департамента здравоохранения Виталию Денисову «сделать организационные выводы по всей цепочке».
— Поручил детально разобраться, как получилось, что в пятой больнице «пропустили» маленького пациента с острой болью, — добавил губернатор.
Развожаев также выразил соболезнования родным и близким ребенка.