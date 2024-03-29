В Воронеже будут судить директора магазина за падение наледи на пенсионерку

Как ранее информировало следствие, вечером 26 декабря 2023 года на 65-летнюю женщину упала наледь с крыши дома № 150а по Ленинскому проспекту. Пострадавшая была доставлена в больницу. Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Фигурантом дела стал 62-летний директор магазина.