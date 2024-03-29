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В Воронеже будут судить директора магазина за падение наледи на пенсионерку

ВОРОНЕЖ, 29 мар — РИА Новости. Директор магазина предстанет перед судом за падение с крыши помещения наледи на пенсионерку в Воронеже, сообщило региональное управление СК РФ.

Источник: © РИА Новости

Как ранее информировало следствие, вечером 26 декабря 2023 года на 65-летнюю женщину упала наледь с крыши дома № 150а по Ленинскому проспекту. Пострадавшая была доставлена в больницу. Следователи возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Фигурантом дела стал 62-летний директор магазина.

«Следствием установлено, что директор магазина… не организовал и не осуществил очистку снега, скопившегося на крыше нежилого помещения. В результате преступной небрежности обвиняемого вечером произошел сход снежной массы на 65-летнюю местную жительницу, причинив ей телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью», — говорится в релизе.

На предварительном следствии фигурант признал вину.

«Следственными органами собрана доказательственная база, в связи с чем утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — информирует следственное управление.

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