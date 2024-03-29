«Действовали как марионетки»: Как телефонные мошенники сорвали многомиллионный куш на Кубани

«Антирекорд зафиксирован в Новороссийске. Там телефонные мошенники украли у семейной пары 120 млн рублей. Преступление это раскрыто, задержана группа лиц. В настоящий момент главное следственное управление по Краснодарскому краю направит дело в суд. Супруги втайне перечисляли деньги мошенникам. Когда поняли, что их обманули, было поздно», — отметил Бондарев.