«Действовали как марионетки»: Как телефонные мошенники сорвали многомиллионный куш на Кубани

Начальник управления угрозыска Кубани Александр Бондарев рассказал в эфире «КП» — Краснодар" о самом крупном ущербе от телефонного мошенничества в регионе. На удочку обмана попалась семья из Новороссийска. Муж с женой действовали как марионетки и перевели незнакомцам 120 млн рублей.
«Антирекорд зафиксирован в Новороссийске. Там телефонные мошенники украли у семейной пары 120 млн рублей. Преступление это раскрыто, задержана группа лиц. В настоящий момент главное следственное управление по Краснодарскому краю направит дело в суд. Супруги втайне перечисляли деньги мошенникам. Когда поняли, что их обманули, было поздно», — отметил Бондарев.
Полковник полиции добавил, что семейной паре удалось вернуть лишь 20% от украденного.
«Для пострадавших это было большим финансовым ущербом. Только 20% денежных средств успели арестовать. Но преступники пойманы. Они действовали по всем регионам России, часто перемещались, чтобы скрыть свои следы», — добавил начальник угрозыска.
Общая сумма ущерба жителям Краснодарского края от телефонных мошенников достигла 5 млрд рублей. В полиции советуют пострадавшим от обмана сразу же обращаться в МВД — тогда есть шанс, что финансовые операции будут заблокированы.
Краснодарский край находится в пятерке среди регионов по количеству телефонных мошенничеств в России. По данным угрозыска, 25% потерпевших — это пенсионеры, также чаще под портрет жертвы попадают незамужние женщины старше 35 лет.
«Чтобы обезопасить пожилых родителей, можно уведомить банк, что родители не смогут получить кредит без согласия детей. Соответственно, уведомлять об операциях будут всех членов семьи. Банки содействуют в вопросе предотвращения совершения преступлений», — отмечают в полиции.