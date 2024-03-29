Ещё в одной области Казахстана объявлен режим ЧС из-за паводков

«В связи со сложной паводковой ситуацией, связанной с аномальным повышением уровня воды в реке Кылшакты, были нарушены условия жизнедеятельности наших жителей.

Для стабилизации обстановки принято решение объявить в Кокшетау режим ЧС, в рамках которого будет оценен весь ущерб и комиссионно решаться вопросы по их возмещению», — говорится в сообщении.