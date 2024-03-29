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Ещё в одной области Казахстана объявлен режим ЧС из-за паводков

Режим ЧС объявили власти города Кокшетау из-за повышения уровня воды в реке Кылшакты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Акмолинской области.

Источник: gov.kz

«В связи со сложной паводковой ситуацией, связанной с аномальным повышением уровня воды в реке Кылшакты, были нарушены условия жизнедеятельности наших жителей.
Для стабилизации обстановки принято решение объявить в Кокшетау режим ЧС, в рамках которого будет оценен весь ущерб и комиссионно решаться вопросы по их возмещению», — говорится в сообщении.

Создан штаб по ликвидации последствий, проводится эвакуация жителей, проживающих в зоне подтопления.

«По состоянию на 29 марта порядка ста человек размещено в подготовленных местах. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь», — отметили в акимате.

Также в акимате отметили, что пострадавшие из-за паводка могут обратиться по номеру 8 775 666 99 08.

Ранее сообщалось, в Кокшетау в связи с выходом воды с берега реки Кылшакты подтоплено 16 частных домов, 29 частных дворовых территорий и 12 многоэтажных жилых дворов, а также 1 этаж детского сада «Ертөстік». 113 жителей Кокшетау эвакуировали из-за паводков.