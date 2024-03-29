В Самаре поймали бывших мигрантов, уклонившихся от воинского учета

«В ходе рейдового мероприятия выявлено более 10 лиц, подлежащих постановке на воинский учет, которые препровождены в военный комиссариат Самарской области для постановки на воинский учет, а также привлечены к административной ответственности по ст. 21.5 КоАП РФ (Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету)», — сказали в отделе.