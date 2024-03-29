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В Самаре поймали бывших мигрантов, уклонившихся от воинского учета

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Военные следователи СК установили свыше 10 бывших мигрантов, уклоняющихся от воинского учета в Самаре, сообщили РИА Новости в военном следственном отделе СК России по Самарскому гарнизону.

Источник: РИА Новости

Офицеры гарнизона вместе с другими силовиками 29 марта в Кировском районе Самары провели рейд по бывшим мигрантам, получившим гражданство РФ и уклоняющихся от постановки на воинский учет.

«В ходе рейдового мероприятия выявлено более 10 лиц, подлежащих постановке на воинский учет, которые препровождены в военный комиссариат Самарской области для постановки на воинский учет, а также привлечены к административной ответственности по ст. 21.5 КоАП РФ (Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету)», — сказали в отделе.