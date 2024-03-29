Воронежским родителям рассказали, что делать, если детям угрожают в Сети

В Министерстве просвещения России выпустили рекомендации для детей и их родителей на случай получения угроз в Интернете. Их разместили на странице ведомства ВКонтакте.
Родителям прежде всего рекомендуют следить за изменением поведения детей. Если оно резко изменилось в худшую сторону, есть повод насторожиться. Лучше не оставлять сына или дочь у компьютера или смартфона одного надолго.
Также мамам и папам советуют предупредить детей обо всех возможных рисках и угрозах в интернете, в том числе и о вероятной вербовке террористами. В качестве профилактики в настройке конфиденциальности мессенджера можно поставить ограничение на получение сообщений. А также запретить прием звонков, текстовых и голосовых сообщений для всех неизвестных номеров. Ну, а при самых наглых и мерзких угрозах стоит обращаться в полицию.
Детям разъясняют, что в случае получения угроз ни в коем случае нельзя вступать в переписку с незнакомцами, надо сразу рассказать об этих сообщениях взрослым. Кроме того, мальчикам и девочкам напомнили о необходимости доверять только официальным источникам информации.
Сообщить о каждом подобном факте угроз в Сети можно с помощью специального бота.
За психологической помощью можно обратиться по телефону горячей линии Министерства просвещения России: 8−800−600−31−14.