Воронежским родителям рассказали, что делать, если детям угрожают в Сети

Также мамам и папам советуют предупредить детей обо всех возможных рисках и угрозах в интернете, в том числе и о вероятной вербовке террористами. В качестве профилактики в настройке конфиденциальности мессенджера можно поставить ограничение на получение сообщений. А также запретить прием звонков, текстовых и голосовых сообщений для всех неизвестных номеров. Ну, а при самых наглых и мерзких угрозах стоит обращаться в полицию.