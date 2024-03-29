МО РФ сообщило, что ВСУ на донецком направлении потеряли более 300 военных

«ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, танк, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США и 3 автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: две гаубицы Д-20, орудие Д-30, гаубица L-119 производства Великобритании, станция радиоэлектронной борьбы “Нота”, а также три полевых склада боеприпасов ВСУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 81-й аэромобильной, 5-йштурмовой, 79-й, 80-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Андреевка, Антоновка, Курдюмовка, Красногоровка, Николаевка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.