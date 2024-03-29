МО РФ сообщило об отражении восьми контратак ВСУ на авдеевском направлении

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск “Центр” активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям противника и отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 24-й, 47-й 59-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Новгородское, Тоненькое и Бердычи Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Отмечается, что противник потерял «более 305 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля», в рамках контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили самоходку PzH 2000, 2 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».