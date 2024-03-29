МО РФ сообщило об отражении восьми контратак ВСУ на авдеевском направлении

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю и отразили восемь контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Потери противника составили более 305 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.