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МО РФ сообщило об отражении восьми контратак ВСУ на авдеевском направлении

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю и отразили восемь контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Потери противника составили более 305 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск “Центр” активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям противника и отразили восемь контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 24-й, 47-й 59-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Новгородское, Тоненькое и Бердычи Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что противник потерял «более 305 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 4 автомобиля», в рамках контрбатарейной борьбы ВС РФ поразили самоходку PzH 2000, 2 гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».