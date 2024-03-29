МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли на южнодонецком направлении до 90 военных

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск “Восток” улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, а также 102-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Макаровка и Урожайное Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Приютное отражена контратака штурмовой группы 127-й бригады теробороны», — сообщили там.