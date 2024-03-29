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МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли на южнодонецком направлении до 90 военных

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в течение суток на южнодонецком направлении до 90 военных и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Нота». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: AP 2023

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск “Восток” улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, а также 102-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Макаровка и Урожайное Донецкой Народной Республики. В районе населенного пункта Приютное отражена контратака штурмовой группы 127-й бригады теробороны», — сообщили там.

Как добавили в ведомстве, противник за сутки потерял до 90 военнослужащих, 2 автомобиля, а также станцию РЭБ «Нота».