В Сочи «жених» с другом пытались сжечь дом с семьей любимой девушки

Утром 27 марта 2024 года злоумышленники решили облить легковоспламеняющейся жидкостью входную дверь и стены одного из гаражей гаражного кооператива, в котором как они думали, проживала семья «невесты» и поджечь. Молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения и ошиблись — облили двери соседнего жилого гаража. В этот момент на улицу вышел его хозяин. Он пресек действия злоумышленников, задержал одного из них и обратился в полицию. Второго фигуранта задержали полицейские.