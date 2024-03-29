В Сочи «жених» с другом пытались сжечь дом с семьей любимой девушки

В Сочи двое мужчин обвиняются в покушении на убийство семьи — они пытались сжечь дом вместе с домочадцами. Криминальный план не удалось реализовать. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По версии следствия, 20-летний молодой человек желал встречаться с девушкой, но ее отчим запретил ему это делать. Тогда «жених» задумал отомстить, а реализовать свой план взялся с 19-летним другом.
Утром 27 марта 2024 года злоумышленники решили облить легковоспламеняющейся жидкостью входную дверь и стены одного из гаражей гаражного кооператива, в котором как они думали, проживала семья «невесты» и поджечь. Молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения и ошиблись — облили двери соседнего жилого гаража. В этот момент на улицу вышел его хозяин. Он пресек действия злоумышленников, задержал одного из них и обратился в полицию. Второго фигуранта задержали полицейские.
Во время допроса обвиняемые признали вину. Мера пресечения для них будет избрана в ближайшее время. Следствие по уголовному делу продолжается.