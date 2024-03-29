МО РФ сообщило об отражении четырех атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ отразили четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на купянском направлении. Потери противника составили до 30 военных и 2 автомобиля, сообщили в Минобороны РФ.