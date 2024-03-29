МО РФ сообщило об отражении четырех атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении

«На купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и 2 автомобиля», — сообщили там.
По данным МО РФ, также поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка «Акация», самоходная пушка «Гиацинт-С», гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».