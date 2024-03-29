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МО РФ сообщило об отражении четырех атак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ отразили четыре атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на купянском направлении. Потери противника составили до 30 военных и 2 автомобиля, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Reuters

«На купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили четыре атаки штурмовых групп 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны в районе населенного пункта Терны Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и 2 автомобиля», — сообщили там.

По данным МО РФ, также поражены: самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка «Акация», самоходная пушка «Гиацинт-С», гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».