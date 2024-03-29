МО РФ сообщило о нанесении поражения четырем украинским бригадам на херсонском направлении

«На херсонском направлении подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено огневое поражение формированиям 65-й, 118-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты (Вооруженных сил Украины, ВСУ — прим. ТАСС), а также 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Золотая Балка и Ивановка Херсонской области», — сказали в ведомстве.