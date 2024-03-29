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МО РФ сообщило о нанесении поражения четырем украинским бригадам на херсонском направлении

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России за минувшие сутки нанесли поражение четырем украинским бригадам на херсонском направлении, противник потерял до 70 военных, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«На херсонском направлении подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено огневое поражение формированиям 65-й, 118-й механизированных бригад, 35-й бригады морской пехоты (Вооруженных сил Украины, ВСУ — прим. ТАСС), а также 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области, Золотая Балка и Ивановка Херсонской области», — сказали в ведомстве.

По данным Минобороны РФ, потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые машины пехоты и 2 пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20.