Не разговаривает и остро реагирует на громкие звуки. В полиции рассказали подробности исчезновения 10-летнего мальчика на Кубани

В Краснодарском крае уже сутки длятся поиски 10-летнего мальчика. Ребенка продолжают искать в Мостовском районе.
Напомним, Максим Иванченко ушел из дома в поселке Псебай 28 марта около 13:00. С тех пор ребенок так и не вернулся. Семья начала искать сына. Но после безуспешных попыток найти мальчика обратилась в полицию и к волонтерам.
«К 20:00 заявка на поиск пропавшего ребенка поступила в отряд “ЛизаАлерт”. Вечером 28 марта на месте пропажи был развернут оперативный штаб, который продолжает работу до сих пор», — сообщили волонтеры.
В настоящее время ребенка ищут десятки человек. Мальчика ищут полицейские, сотрудники МЧС, казаки, волонтеры и местные жители. Поисковые группы осматривают записи видеокамер, ямы, люки, колодцы, трансформаторные будки. Поиски ведут на берегах ближайших водоемов и улицах.
«Приметы: рост 146 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие. Одежда: светло-коричневая водолазка, желтая ветровка, темно-синие брюки, серые тапки», — сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края.
Как сообщили в региональном управлении МВД, у Максима расстройство аутистического спектра. Ребенок не разговаривает и остро реагирует на громкие звуки. Известно, что с собой мальчика взял планшет. Но гаджет в настоящее время отключен.
Волонтеры обратились к водителям. Автомобилистов просят просмотреть записи камер видеорегистраторов в поселке начиная с 13:00 28 марта и до настоящего времени. Возможно, Максим попал на них. Кроме того, в поисковом отряде просят отсмотреть камеры видеонаблюдения. Это поможет отследить путь ребенка.
Всех, кто видел Максима Иванченко или знает, где он может находиться, просят сообщить по телефону горячей линии поискового отряда 8 (800)700−54−52 либо по номерам 8 (966)794−74−73, 8 (918)431−83−30. Информацию о местонахождении ребенка принимают в полиции по телефонам +7 (918)977−25−68, 102.