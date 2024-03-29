Убийцу из Узбекистана задержали в Жамбылской области

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции на территорию Республики Узбекистан для привлечения к уголовной ответственности. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, уточнили в правоохранительном ведомстве.