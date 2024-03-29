Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Убийцу из Узбекистана задержали в Жамбылской области

Почти два десятка лет скрывался от правосудия за убийство гражданин соседней страны, он был задержан при пересечении границы Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, сотрудники управления по противодействию экстремизму при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали иностранного гражданина, который 18 лет находился в межгосударственном розыске.

— Мужчина незаконно пересек Государственную границу Республики Казахстан. Установлено, что он был объявлен в межгосударственный розыск в 2006 году за совершение умышленного убийства на территории соседнего государства, — пояснили в пресс-службе департамента полиции.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции на территорию Республики Узбекистан для привлечения к уголовной ответственности. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, уточнили в правоохранительном ведомстве.