Убийцу из Узбекистана задержали в Жамбылской области

По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, сотрудники управления по противодействию экстремизму при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали иностранного гражданина, который 18 лет находился в межгосударственном розыске.
— Мужчина незаконно пересек Государственную границу Республики Казахстан. Установлено, что он был объявлен в межгосударственный розыск в 2006 году за совершение умышленного убийства на территории соседнего государства, — пояснили в пресс-службе департамента полиции.
В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции на территорию Республики Узбекистан для привлечения к уголовной ответственности. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению, уточнили в правоохранительном ведомстве.