В Андижанской области предприятия расхитили электроэнергию и газ более чем на 2 миллиарда сумов

Как сообщает Департамент по борьбе с экономической преступностью при Генпрокуратуре, в Бустанском районе ответственные лица предприятия сломали пломбу на электросчетчике и незаконно использовали электроэнергию. Ущерб государству оценивается в 1,3 миллиарда сумов.
В Андижане образовательный центр в махалле «Дустлик» незаконно подключился к общей газовой сети. Ущерб оценивается в 628,1 миллиона сумов.
В Ханабаде ответственные лица предприятия незаконно подключились к электросети общего пользования в торговом центре, нанеся ущерб на 406,5 миллиона сумов.
По данным фактам возбуждены уголовные дела, начато расследование.
Напомним, в Самаркандской области владелец теплицы расхитил газ почти на 3 миллиарда сумов.