В Андижанской области предприятия расхитили электроэнергию и газ более чем на 2 миллиарда сумов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Андижанской области несколько частных предприятий обвиняются в хищении электроэнергии и газа. Общий ущерб от их действий оценивается более чем в 2 миллиарда сумов, передает корреспондент Podrobno.uz.