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В Андижанской области предприятия расхитили электроэнергию и газ более чем на 2 миллиарда сумов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Андижанской области несколько частных предприятий обвиняются в хищении электроэнергии и газа. Общий ущерб от их действий оценивается более чем в 2 миллиарда сумов, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Как сообщает Департамент по борьбе с экономической преступностью при Генпрокуратуре, в Бустанском районе ответственные лица предприятия сломали пломбу на электросчетчике и незаконно использовали электроэнергию. Ущерб государству оценивается в 1,3 миллиарда сумов.

В Андижане образовательный центр в махалле «Дустлик» незаконно подключился к общей газовой сети. Ущерб оценивается в 628,1 миллиона сумов.

В Ханабаде ответственные лица предприятия незаконно подключились к электросети общего пользования в торговом центре, нанеся ущерб на 406,5 миллиона сумов.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, начато расследование.

Напомним, в Самаркандской области владелец теплицы расхитил газ почти на 3 миллиарда сумов.