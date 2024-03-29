Из РФ выдворили подростка-мигранта, участвовавшего в драке в самарском парке

Напомним, с 15 по 17 октября 2023 г. в Самаре произошло несколько конфликтов между подростками и мигрантами. В частности, в соцсетях сообщалось, что мигранты избили несовершеннолетних в парке Победы. Позже потерпевших ребят также выследили и жестоко избили толпой у дома.