Двое мужчин задержаны в Браславе за подготовку нападения на пограничника

МИНСК, 29 мар — Sputnik. Военнослужащие Полоцкого погранотряда и сотрудники ОМОН УВД Витебского облисполкома задержали в Браславе двух мужчин, которые планировали нападение на пограничника, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.
«В ходе проведения оперативных мероприятий стало известно, что двое белорусов вынашивают намерения в применении насилия в отношении должностного лица органов погранслужбы», — сказали в ведомстве.
Там также отметили, что причиной таких действий стало его участие в расследовании уголовного дела, возбужденного против задержанных.
По данным ГПК, ранее эти граждане не раз попадали в поле зрения пограничников в связи с противоправной деятельностью на границе. На момент задержания оба были под подпиской о невыезде.
В отношении мужчин возбуждены дела по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Беларуси — насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности.
Санкция данной статьи в качестве максимального наказания предусматривает до семи лет лишения свободы.