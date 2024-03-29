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Депздрав обновил список госпитализированных после теракта в «Крокусе»

Департамент здравоохранения Подмосковья обновил список с пострадавшими при теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Согласно новому списку, 70 человек по-прежнему лечатся в больнице, а 55 уже были выписаны. Всего в списке Депздрава 125 пострадавших.

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Ранее сегодня глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что из больниц выписали 98 пострадавших при теракте. Накануне в больнице умер пациент, который был в крайне тяжелом состоянии. Всего при теракте пострадали 382 человека, большая часть из них получили помощь амбулаторно. Число погибших на данный момент составляет 144 человека.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных мужчин начали стрелять по посетителям, а затем подожгли концертный зал. Четверых нападавших задержали в Брянской области. 24 марта они были арестованы по статье о теракте, совершенном группой лиц. Всего в деле о теракте 11 фигурантов.

медицина