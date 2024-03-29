Депздрав обновил список госпитализированных после теракта в «Крокусе»

Ранее сегодня глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что из больниц выписали 98 пострадавших при теракте. Накануне в больнице умер пациент, который был в крайне тяжелом состоянии. Всего при теракте пострадали 382 человека, большая часть из них получили помощь амбулаторно. Число погибших на данный момент составляет 144 человека.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных мужчин начали стрелять по посетителям, а затем подожгли концертный зал. Четверых нападавших задержали в Брянской области. 24 марта они были арестованы по статье о теракте, совершенном группой лиц. Всего в деле о теракте 11 фигурантов.