Депздрав обновил список госпитализированных после теракта в «Крокусе»

Ранее сегодня глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что из больниц выписали 98 пострадавших при теракте. Накануне в больнице умер пациент, который был в крайне тяжелом состоянии. Всего при теракте пострадали 382 человека, большая часть из них получили помощь амбулаторно. Число погибших на данный момент составляет 144 человека.