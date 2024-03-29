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После смерти ребенка в севастопольской больнице СК завел уголовное дело

СК завел уголовное дело по факту смерти 4-летней девочки в Севастополе.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту смерти четырехлетнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, на днях малышу стало плохо. Сначала девочку привезли в городскую больницу № 5. Там ее осмотрели и отпустили домой. На следующий день ребенка привезли в инфекционную больницу. К сожалению, девочка скончалась в медучреждении.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Согласно законодательству, за такое преступление грозит до трех лет лишения свободы.

В Следственном комитете выясняют все обстоятельства трагедии. Сотрудникам ведомства предстоит изучить качество оказания медицинской помощи на всех этапах и документацию. Кроме того, следователи назначили необходимые экспертизы.

несчастный случай
СК