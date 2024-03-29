После смерти ребенка в севастопольской больнице СК завел уголовное дело

Как сообщалось ранее, на днях малышу стало плохо. Сначала девочку привезли в городскую больницу № 5. Там ее осмотрели и отпустили домой. На следующий день ребенка привезли в инфекционную больницу. К сожалению, девочка скончалась в медучреждении.